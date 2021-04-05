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ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно со Следственным комитетом и МВД предотвратила теракт в Ставропольском крае, сообщил центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В г. Кисловодск задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России, 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций», — говорится в сообщении.

По адресу его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистская литература, а в используемых средствах связи – инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. В Кисловодске также задержаны три его сообщника, входившие в ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». В настоящее время следственные органы принимают процессуальное решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных