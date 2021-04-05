ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

По адресу его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистская литература, а в используемых средствах связи – инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. В Кисловодске также задержаны три его сообщника, входившие в ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». В настоящее время следственные органы принимают процессуальное решение.