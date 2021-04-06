Суд оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за призывы к акциям протеста в Москве
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал TikTok на 2,5 млн руб. за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним выйти на несанкционированную акцию в столице. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
2 апреля Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних принять участие в несанкционированной акции протеста 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
По аналогичной статье за призывы к той же акции мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы оштрафовали Mail.ru Group на 4 млн руб. Кроме того, за несвоевременное удаление информации с призывом участвовать в несогласованной акции Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн руб.
Роскомнадзор предупреждал, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.