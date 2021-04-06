Суд оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за призывы к акциям протеста в Москве

По аналогичной статье за призывы к той же акции мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы оштрафовали Mail.ru Group на 4 млн руб. Кроме того, за несвоевременное удаление информации с призывом участвовать в несогласованной акции Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн руб.