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Суд оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за призывы к акциям протеста в Москве

Ведомости

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал TikTok на 2,5 млн руб. за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним выйти на несанкционированную акцию в столице. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

2 апреля Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних принять участие в несанкционированной акции протеста 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.  

По аналогичной статье за призывы к той же акции мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы оштрафовали Mail.ru Group на 4 млн руб. Кроме того, за несвоевременное удаление информации с призывом участвовать в несогласованной акции Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн руб.

Роскомнадзор предупреждал, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.

Ранее по теме: Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных