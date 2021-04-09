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Умер муж королевы Великобритании Елизаветы II

Ведомости

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался, сообщает Букингемский дворец. 10 июня ему могло исполниться 100 лет.

«С глубокой скорбью ее величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принц Филипп «мирно скончался» утром 9 апреля в Виндзорском замке. Ранее он вместе с женой проводил там карантин.

«Королевская семья вместе с людьми по всему миру скорбит о его потере», — добавили в Букингемском дворце.

В середине февраля этого года муж английской королевы был госпитализирован. В больнице он провел почти месяц, после чего был выписал. Подробности его состояния не раскрывались, однако агентство BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца сообщало, что принца Филиппа отпустили из клиники после «лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни». Отмечалось, что это не связано с пандемией коронавируса.

От COVID-19 принц Филипп и Елизавета II вакцинировались в начале января. Какой именно препарат им ввели, не раскрывалось.

Брак королевской четы длился более 74 лет. Они поженились 20 ноября 1946 г.  

Ранее по теме: Елизавета II и ее муж вакцинировались от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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