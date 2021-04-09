Умер муж королевы Великобритании Елизаветы II

В середине февраля этого года муж английской королевы был госпитализирован. В больнице он провел почти месяц, после чего был выписал. Подробности его состояния не раскрывались, однако агентство BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца сообщало, что принца Филиппа отпустили из клиники после «лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни». Отмечалось, что это не связано с пандемией коронавируса.