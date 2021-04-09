Путин выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью ее мужа принца Филиппа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин направил телеграмму королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной её супруга – принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении.
Глава государства отметил авторитет принца Филиппа внутри и вовне Великобритании и пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, «а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи».
Принц Филипп родился в 1921 г. и скончался ранее сегодня на 100-м году жизни. В середине февраля этого года муж английской королевы был госпитализирован. В больнице он провел почти месяц, после чего был выписал. Подробности его состояния не раскрывались, однако агентство BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца сообщало, что принца Филиппа отпустили из клиники после «лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни». Отмечалось, что это не связано с пандемией коронавируса.
От COVID-19 принц Филипп и Елизавета II вакцинировались в начале января. Какой именно препарат им ввели, не раскрывалось. Брак Филиппа и Елизаветы длился более 74 лет. Они поженились 20 ноября 1946 г.