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Путин выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью ее мужа принца Филиппа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин направил телеграмму королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной её супруга – принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил авторитет принца Филиппа внутри и вовне Великобритании и пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, «а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи».

Принц Филипп родился в 1921 г. и скончался ранее сегодня на 100-м году жизни. В середине февраля этого года муж английской королевы был госпитализирован. В больнице он провел почти месяц, после чего был выписал. Подробности его состояния не раскрывались, однако агентство BBC со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца сообщало, что принца Филиппа отпустили из клиники после «лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни». Отмечалось, что это не связано с пандемией коронавируса.

От COVID-19 принц Филипп и Елизавета II вакцинировались в начале января. Какой именно препарат им ввели, не раскрывалось. Брак Филиппа и Елизаветы длился более 74 лет. Они поженились 20 ноября 1946 г.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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