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Кабмин разрешил производить антисептики из конфискованного спирта в 2021 году

Ведомости

Правительство разрешило в 2021 г., как и в 2020 г., направлять конфискованный спирт на производство антисептиков, следует из постановления, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что в 2021 году случаем направления на использование изъятых или конфискованных этилового спирта или спиртосодержащей продукции (с содержанием этилового спирта не менее 75% объема готовой продукции) является необходимость их использования в качестве дезинфицирующих средств для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Для такого использования конфиската региональные власти должны направлять соответствующие заявки в Росалкогольрегулирование. Продукция должна передаваться на безвозмездной основе.

Власти позволили использовать конфискованный в России этиловый спирт для производства антисептиков в начале июня 2020 г., а в июле того же года были утверждены правила использования контрафактного алкоголя для такого производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных