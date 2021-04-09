Кабмин разрешил производить антисептики из конфискованного спирта в 2021 году

«Установить, что в 2021 году случаем направления на использование изъятых или конфискованных этилового спирта или спиртосодержащей продукции (с содержанием этилового спирта не менее 75% объема готовой продукции) является необходимость их использования в качестве дезинфицирующих средств для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.