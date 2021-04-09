Кабмин разрешил производить антисептики из конфискованного спирта в 2021 году
Правительство разрешило в 2021 г., как и в 2020 г., направлять конфискованный спирт на производство антисептиков, следует из постановления, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить, что в 2021 году случаем направления на использование изъятых или конфискованных этилового спирта или спиртосодержащей продукции (с содержанием этилового спирта не менее 75% объема готовой продукции) является необходимость их использования в качестве дезинфицирующих средств для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.
Для такого использования конфиската региональные власти должны направлять соответствующие заявки в Росалкогольрегулирование. Продукция должна передаваться на безвозмездной основе.
Власти позволили использовать конфискованный в России этиловый спирт для производства антисептиков в начале июня 2020 г., а в июле того же года были утверждены правила использования контрафактного алкоголя для такого производства.