Похороны принца Филиппа не будут государственными

Принц Филипп родился в 1921 г. и скончался ранее сегодня на 100-м году жизни. В середине февраля этого года муж английской королевы был госпитализирован. В больнице он провел почти месяц, после чего был выписал. Подробности его состояния не раскрывались. От COVID-19 принц Филипп и Елизавета II вакцинировались в начале января.