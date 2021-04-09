Похороны принца Филиппа не будут государственными
Похороны умершего в возрасте 99 лет супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа не будут государственными, сообщила Геральдическая палата Великобритании, добавив, что принца похоронят в Виндзоре.
«Тело Его Королевского Высочества перед захоронением будет находиться в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это соответствует обычаю и воле Его Королевского Высочества», — цитирует «Интерфакс» заявление палаты.
В нем также говорится, что британская общественность не предпринимала попыток посетить или принять участие в мероприятиях, связанных с похоронами, из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Принц Филипп родился в 1921 г. и скончался ранее сегодня на 100-м году жизни. В середине февраля этого года муж английской королевы был госпитализирован. В больнице он провел почти месяц, после чего был выписал. Подробности его состояния не раскрывались. От COVID-19 принц Филипп и Елизавета II вакцинировались в начале января.