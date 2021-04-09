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«ВКонтакте» могут привлечь к ответственности за ролики с призывами к митингам

Ведомости

Социальную сеть «ВКонтакте» могут привлечь к административной ответственности за Youtube-ролики с призывами выходить на митинги, сообщили в пресс-службе компании.

«ВКонтакте может быть привлечена к административной ответственности за Youtube-ролики с призывами выходить на митинги. Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении ВКонтакте требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах», — говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, дело касается 8 постов со ссылками на Youtube-ролики, которые, по словам представителей Роскомнадзора, «не были своевременно удалены после получения запроса» от ведомства. «В рамках разбирательства ВКонтакте была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации», — заверили в компании, однако напомнили, что он остается «доступен россиянам на других площадках».

Ранее суды в Москве оштрафовали TikTok на 2,5 млн руб.,  Twitter на 8,9 млн руб., Mail.ru Group на 4 млн руб. а в Санкт-Петербурге — «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. за неудаление призывов к несовершеннолетним выходить на митинги в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в конце января.  

В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.

Ранее по теме: Суд оштрафовал TikTok на 2,5 млн рублей за призывы к акциям протеста в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных