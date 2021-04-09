«ВКонтакте» могут привлечь к ответственности за ролики с призывами к митингам
Социальную сеть «ВКонтакте» могут привлечь к административной ответственности за Youtube-ролики с призывами выходить на митинги, сообщили в пресс-службе компании.
«ВКонтакте может быть привлечена к административной ответственности за Youtube-ролики с призывами выходить на митинги. Роскомнадзор передал в суд дело о неисполнении ВКонтакте требований о пресечении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах», — говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, дело касается 8 постов со ссылками на Youtube-ролики, которые, по словам представителей Роскомнадзора, «не были своевременно удалены после получения запроса» от ведомства. «В рамках разбирательства ВКонтакте была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации», — заверили в компании, однако напомнили, что он остается «доступен россиянам на других площадках».
Ранее суды в Москве оштрафовали TikTok на 2,5 млн руб., Twitter на 8,9 млн руб., Mail.ru Group на 4 млн руб. а в Санкт-Петербурге — «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. за неудаление призывов к несовершеннолетним выходить на митинги в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального в конце января.
В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.