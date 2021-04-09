«ВКонтакте» могут привлечь к ответственности за ролики с призывами к митингам

Как пояснили в компании, дело касается 8 постов со ссылками на Youtube-ролики, которые, по словам представителей Роскомнадзора, «не были своевременно удалены после получения запроса» от ведомства. «В рамках разбирательства ВКонтакте была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории Российской Федерации», — заверили в компании, однако напомнили, что он остается «доступен россиянам на других площадках».