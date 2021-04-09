СК возбудил дело против подозреваемых в подготовке теракта на Ставрополье

По версии следствия, Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске деятельность запрещенного в России международного религиозного объединения, в состав которого вошли остальные подозреваемые. Двое участников объединения 5 апреля 2021 г. планировали взорвать административное здание отдела МВД по Кисловодску, «однако не довели свой преступный умысел по независящим от них обстоятельствам, так как их преступные деяния были пресечены при проведении оперативно-розыскных мероприятий», рассказала официальный представитель ведомства.