СК возбудил дело против подозреваемых в подготовке теракта на Ставрополье
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело о преступлениях террористической и экстремистской направленности в отношении 14 человек, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации, приготовление к совершению террористического акта, незаконное изготовление и хранение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору)», – сообщила Петренко, отметив, что все они задержаны.
По версии следствия, Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске деятельность запрещенного в России международного религиозного объединения, в состав которого вошли остальные подозреваемые. Двое участников объединения 5 апреля 2021 г. планировали взорвать административное здание отдела МВД по Кисловодску, «однако не довели свой преступный умысел по независящим от них обстоятельствам, так как их преступные деяния были пресечены при проведении оперативно-розыскных мероприятий», рассказала официальный представитель ведомства.
По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъята запрещенная религиозная литература, стрелковое оружие и компоненты для изготовления взрывных устройств. Материалы с ходатайством следователя об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу направлены в суд. Работа по установлению других причастных к преступлению лиц продолжается.