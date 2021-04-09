FT узнала о планах AstraZeneca сократить поставки вакцин в ЕС
Компания AstraZeneca вдвое сократила количество вакцин от коронавируса, которые она планирует поставить странам ЕС на этой неделе. Вместо 2,6 млн доз будет поставлено 1,3 млн доз, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы, имеющиеся в ее распоряжение.
«Теперь компания рассчитывает доставить 1,3 млн доз в 27 стран-членов ЕС плюс Исландию и Норвегию, по сравнению с ожидавшимися 2,6 млн доз на этой неделе», — пишет издание.
Согласно документам, сокращенные поставки равномерно распределятся по странам. Отмечается, что сокращение поставок вакцин будет временным. Оно было вызвано задержкой тестирования партии препарата.
Ранее в нескольких странах были зафиксированы случаи тромбоза, произошедшие после вакцинации препаратом AstraZeneca. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов этой вакцины. При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что преимущества препарата превышают риски, отметив, что работа по анализу вакцины продолжается, в том числе совместно с EMA.