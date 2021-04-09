FT узнала о планах AstraZeneca сократить поставки вакцин в ЕС

Ранее в нескольких странах были зафиксированы случаи тромбоза, произошедшие после вакцинации препаратом AstraZeneca. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов этой вакцины. При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что преимущества препарата превышают риски, отметив, что работа по анализу вакцины продолжается, в том числе совместно с EMA.