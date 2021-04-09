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Умер американский рэпер DMX

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Американский рэпер и актер Эрл Симмонс, известный как DMX, умер в возрасте 50 лет, сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на его семью.

«Мы глубоко опечалены сообщением сегодня, что наш любимый человек DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) скончался в возрасте 50 лет в больнице Уайт-Плейнс в кругу семьи после того, как в течение последних нескольких дней он был подключен к системе жизнеобеспечения», — приводит издание выдержку из заявления его семьи. 

Эрл Симмонс был госпитализирован 2 апреля. По данным издания, у исполнителя произошел сердечный приступ. Он был доставлен в критическом состоянии в реанимацию, к тому моменту кровь не поступала в его мозг порядка 30 минут. Он не приходил в сознание до момента своей смерти.

Шесть альбомов DMX дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. Рэпер снялся почти в 20 фильмах, включая боевики «Ромео должен умереть» (2000) и «От колыбели до могилы» (2003).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных