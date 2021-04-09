Умер американский рэпер DMX

«Мы глубоко опечалены сообщением сегодня, что наш любимый человек DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) скончался в возрасте 50 лет в больнице Уайт-Плейнс в кругу семьи после того, как в течение последних нескольких дней он был подключен к системе жизнеобеспечения», — приводит издание выдержку из заявления его семьи.