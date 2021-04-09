Умер американский рэпер DMX
Американский рэпер и актер Эрл Симмонс, известный как DMX, умер в возрасте 50 лет, сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на его семью.
«Мы глубоко опечалены сообщением сегодня, что наш любимый человек DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) скончался в возрасте 50 лет в больнице Уайт-Плейнс в кругу семьи после того, как в течение последних нескольких дней он был подключен к системе жизнеобеспечения», — приводит издание выдержку из заявления его семьи.
Эрл Симмонс был госпитализирован 2 апреля. По данным издания, у исполнителя произошел сердечный приступ. Он был доставлен в критическом состоянии в реанимацию, к тому моменту кровь не поступала в его мозг порядка 30 минут. Он не приходил в сознание до момента своей смерти.
Шесть альбомов DMX дебютировали на первом месте в хит-параде музыкального журнала Billboard. Рэпер снялся почти в 20 фильмах, включая боевики «Ромео должен умереть» (2000) и «От колыбели до могилы» (2003).