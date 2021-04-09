Онищенко заявил об иммунитете против коронавируса у 2 млн москвичей

По данным оперштаба на 9 апреля, Москва остается лидером по суточному приросту заболевших коронавирусом в стране — 2421. Это максимум с 30 января этого года. Всего в течение суток коронавирус обнаружили у 9150 жителей России. Это максимальный показатель с 1 апреля. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 623 984 человек.