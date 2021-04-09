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Онищенко заявил об иммунитете против коронавируса у 2 млн москвичей

Ведомости

Иммунитет против коронавируса есть у двух из более чем 10 млн жителей Москвы, заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

«У нас в Москве переболело 1 млн примерно 100 тысяч. Второе — где-то около миллиона привилось. Вот 2 млн — десятимиллионная Москва. У нас уже достаточно высокий иммунитет», — сказал Онищенко, отметив, что это примерно пятая часть населения столицы.

Официально на 2021 г. в Москве проживает более 12 млн человек, не считая пригородов.

В конце марта заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что около 44% москвичей получили иммунитет к коронавирусу, что позволяет городу жить «почти нормальной жизнью». По ее словам, именно такая доля жителей столицы имеет антитела G.

По данным оперштаба на 9 апреля, Москва остается лидером по суточному приросту заболевших коронавирусом в стране — 2421. Это максимум с 30 января этого года. Всего в течение суток коронавирус обнаружили у 9150 жителей России. Это максимальный показатель с 1 апреля. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 623 984 человек.

Скончались за 24 часа 402 пациента с коронавирусом, что является самым высоким значением с 31 марта. Общее число умерших достигло 102 247. В то же время за сутки после COVID-19 выздоровели 9662 человека. На данный момент в активной стадии заболевания находятся 273 037 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных