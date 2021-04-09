Онищенко заявил об иммунитете против коронавируса у 2 млн москвичей
Иммунитет против коронавируса есть у двух из более чем 10 млн жителей Москвы, заявил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, передает ТАСС.
«У нас в Москве переболело 1 млн примерно 100 тысяч. Второе — где-то около миллиона привилось. Вот 2 млн — десятимиллионная Москва. У нас уже достаточно высокий иммунитет», — сказал Онищенко, отметив, что это примерно пятая часть населения столицы.
Официально на 2021 г. в Москве проживает более 12 млн человек, не считая пригородов.
В конце марта заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что около 44% москвичей получили иммунитет к коронавирусу, что позволяет городу жить «почти нормальной жизнью». По ее словам, именно такая доля жителей столицы имеет антитела G.
По данным оперштаба на 9 апреля, Москва остается лидером по суточному приросту заболевших коронавирусом в стране — 2421. Это максимум с 30 января этого года. Всего в течение суток коронавирус обнаружили у 9150 жителей России. Это максимальный показатель с 1 апреля. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 623 984 человек.
Скончались за 24 часа 402 пациента с коронавирусом, что является самым высоким значением с 31 марта. Общее число умерших достигло 102 247. В то же время за сутки после COVID-19 выздоровели 9662 человека. На данный момент в активной стадии заболевания находятся 273 037 россиян.