Правительство пообещало подключить все российские школы к интернету до конца года
Во всех российских школах интернет будет подключен до конца 2021 г., заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС.
«До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 тысяч 733 школы», — сказал Чернышенко. Годом ранее министр просвещения Сергей Кравцов оценивал срок подключения всех российских школ началом 2022 г. Стоимость завершения соответствующих работ не называлась.
В конце марта «Коммерсантъ» узнал, что Минпросвещения потратит более 2 млрд руб. до 2024 г. на создание единой образовательной онлайн-платформы «Моя школа», отказавшись от развития стоивших 2,2 млрд руб. бюджету уже действующих платформ.
В новую систему будут интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, облако для файлов, библиотека контента, куда поставщики смогут загружать свои курсы, система поддержки проектной деятельности, а также портфолио учеников.