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Правительство пообещало подключить все российские школы к интернету до конца года

Ведомости

Во всех российских школах интернет будет подключен до конца 2021 г., заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает ТАСС.

«До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 тысяч 733 школы», — сказал Чернышенко. Годом ранее министр просвещения Сергей Кравцов оценивал срок подключения всех российских школ началом 2022 г. Стоимость завершения соответствующих работ не называлась.

В конце марта «Коммерсантъ» узнал, что Минпросвещения потратит более 2 млрд руб. до 2024 г. на создание единой образовательной онлайн-платформы «Моя школа», отказавшись от развития стоивших 2,2 млрд руб. бюджету уже действующих платформ.

В новую систему  будут интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, облако для файлов, библиотека контента, куда поставщики смогут загружать свои курсы, система поддержки проектной деятельности, а также портфолио учеников.

Ранее по теме: Власти хотят потратить 2 млрд рублей на новую единую онлайн-платформу для школ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных