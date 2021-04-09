Правительство пообещало подключить все российские школы к интернету до конца года

В конце марта «Коммерсантъ» узнал, что Минпросвещения потратит более 2 млрд руб. до 2024 г. на создание единой образовательной онлайн-платформы «Моя школа», отказавшись от развития стоивших 2,2 млрд руб. бюджету уже действующих платформ.