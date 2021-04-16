В Тбилиси вооруженный человек захватил заложников в здании Банка Грузии

До этого серия захватов заложников произошла в Грузии осенью прошлого года. В октябре неизвестный мужчина с автоматом и гранатами захватил заложников в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны. Нападавший требовал выплатить ему $500 000. В результате спецоперации, длившейся более семи часов, людей освободили, злоумышленнику удалось бежать.