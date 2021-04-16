В Тбилиси вооруженный человек захватил заложников в здании Банка Грузии
Вооруженный человек ворвался в одно из отделений Банка Грузии в Тбилиси и взял заложников, передает телеканал Rustavi 2.
Речь идет о здании филиала Банка Грузии в районе станции метро Авлабари. На место прибыла полиция, территория вокруг банка оцеплена, люди эвакуированы. На месте происшествия появился спецназ и бригады скорой помощи.
Грузинский «Первый канал» подтверждает захват «нескольких» человек в заложники в банке и сообщает, что станция метро Авлабари закрыта. МВД Грузии пока не давало официального комментария в связи с ситуацией.
До этого серия захватов заложников произошла в Грузии осенью прошлого года. В октябре неизвестный мужчина с автоматом и гранатами захватил заложников в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны. Нападавший требовал выплатить ему $500 000. В результате спецоперации, длившейся более семи часов, людей освободили, злоумышленнику удалось бежать.
В ноябре другой мужчина захватил девять человек в заложники в офисе микрофиннсовой организации в Тбилиси. В тот же день полиция освободила всех захваченных людей и задержала злоумышленника.