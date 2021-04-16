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В Тбилиси вооруженный человек захватил заложников в здании Банка Грузии

Ведомости

Вооруженный человек ворвался в одно из отделений Банка Грузии в Тбилиси и взял заложников, передает телеканал Rustavi 2.

Речь идет о здании филиала Банка Грузии в районе станции метро Авлабари. На место прибыла полиция, территория вокруг банка оцеплена, люди эвакуированы. На месте происшествия появился спецназ и бригады скорой помощи.

Грузинский «Первый канал» подтверждает захват «нескольких» человек в заложники в банке и сообщает, что станция метро Авлабари закрыта. МВД Грузии пока не давало официального комментария в связи с ситуацией.

До этого серия захватов заложников произошла в Грузии осенью прошлого года. В октябре неизвестный мужчина с автоматом и гранатами захватил заложников в филиале Банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны. Нападавший требовал выплатить ему $500 000. В результате спецоперации, длившейся более семи часов, людей освободили, злоумышленнику удалось бежать.

В ноябре другой мужчина захватил девять человек в заложники в офисе микрофиннсовой организации в Тбилиси. В тот же день полиция освободила всех захваченных людей и задержала злоумышленника.

Ранее по теме: Полиция освободила захваченных в Тбилиси заложников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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