В Минтруде прокомментировали идею продлить майские праздники

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — рассказал Котяков (цитата по «РИА Новости»). Министр добавил, что пока никаких решений нет.