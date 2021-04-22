В Минтруде прокомментировали идею продлить майские праздники
Предложения продлить майские праздники находятся на рассмотрении в Минтруде, заявил министр Антон Котяков.
«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — рассказал Котяков (цитата по «РИА Новости»). Министр добавил, что пока никаких решений нет.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения Новогодних каникул.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между выходными на 1 и 9 мая планируют объявить выходными из-за складывающейся обстановки с заболеваемостью коронавирусом.
Согласно производственному календарю на 2021 г., россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. При этом 1, 2, 8 и 9 мая выпадают на выходные дни.
В прошлом году президент России Владимир Путин сделал 6, 7 и 8 мая нерабочими днями. Так он продлил введенный из-за пандемии режим, который действовал в стране с 30 марта и должен был завершиться 30 апреля. Свое решение Путин обосновал тогда сложной эпидемиологической ситуацией в стране.