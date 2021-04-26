В Москве усилили контроль за ношением масок в метро
Контролеры и сотрудники полиции начали усиленно проверять наличие масок и перчаток на перронах и в вагонах метро в Москве, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, слова которого приводит пресс-служба.
«Особое внимание уделяется проверкам в поездах метро. Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах», — рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, контролеры вместе с сотрудниками полиции фиксируют нарушение как на входе в транспорт, так и на перронах и в вагонах метро. С начала апреля в метро выявили более 40 000 нарушений масочно-перчаточного режима.
Власти Москвы обязали пассажиров метро надевать маски и перчатки для профилактики распространения коронавируса. Штраф за отсутствие маски и перчаток в метро составляет 5000 руб. 18 апреля Султанов заявил, что 99% пассажиров московского метро носят маски, еще около 70% — перчатки.