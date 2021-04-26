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В Москве усилили контроль за ношением масок в метро

Ведомости

Контролеры и сотрудники полиции начали усиленно проверять наличие масок и перчаток на перронах и в вагонах метро в Москве, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова, слова которого приводит пресс-служба.

«Особое внимание уделяется проверкам в поездах метро. Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах», — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, контролеры вместе с сотрудниками полиции фиксируют нарушение как на входе в транспорт, так и на перронах и в вагонах метро. С начала апреля в метро выявили более 40 000 нарушений масочно-перчаточного режима.

Власти Москвы обязали пассажиров метро надевать маски и перчатки для профилактики распространения коронавируса. Штраф за отсутствие маски и перчаток в метро составляет 5000 руб. 18 апреля Султанов заявил, что 99% пассажиров московского метро носят маски, еще около 70% — перчатки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных