При столкновении автобуса с грузовиком на Ставрополье погибли шесть детей

«Сегодня на автодороге Астрахань — Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей, в том числе грузовика и автобуса. В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли», — сообщили агентству. Источник ТАСС рассказал, что одного из детей, считавшегося погибшим, удалось реанимировать.