При столкновении автобуса с грузовиком на Ставрополье погибли шесть детей
При столкновении автобуса и грузовика в Ставропольском крае погибли шесть детей, еще 12 человек ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
«Сегодня на автодороге Астрахань — Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей, в том числе грузовика и автобуса. В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли», — сообщили агентству. Источник ТАСС рассказал, что одного из детей, считавшегося погибшим, удалось реанимировать.
В управлении ГИБДД добавили, что из 12 пострадавших восемь — несовершеннолетние. Они госпитализированы. Автобус ехал из Волгограда на соревнования в Черкесск (Карачаево-Черкесия).
По предварительным данным, авария могла произойти из-за опрокидывания грузовика во время маневра.