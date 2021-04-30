Из Москвы в Минск запустили первую «Ласточку»

Первый поезд отправился из Москвы в 16:00. Это «Ласточка» № 721/718, которая прибудет в Минск в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске). Как следует из информации на сайте РЖД, из Минска «зеркальный» поезд № 717/722 отправляется в 06:20 и прибывает в 13:10 (с остановкой в Смоленске).