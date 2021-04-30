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Из Москвы в Минск запустили первую «Ласточку»

Ведомости

Первый поезд «Ласточка» отправился в Минск с Белорусского вокзала в Москве, поездка займет менее 7 часов, сообщает «Интерфакс». Это первый международный маршрут такого поезда.

Первый поезд отправился из Москвы в 16:00. Это «Ласточка» № 721/718, которая прибудет в Минск в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске). Как следует из информации на сайте РЖД, из Минска «зеркальный» поезд № 717/722 отправляется в 06:20 и прибывает в 13:10 (с остановкой в Смоленске).

Как сообщили агентству в Белорусской железной дороге, билеты из Минска в Москву на «Ласточки» раскуплены до 14 мая. Сейчас на сайте РЖД, например, на 1 мая из белорусской столице есть только один свободный билет.

О том, что «Ласточки» свяжут с 30 апреля Москву и Минск, РЖД сообщила в начале апреля. В компании отметили, что по маршруту будут курсировать электропоезда в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных