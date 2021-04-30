Из Москвы в Минск запустили первую «Ласточку»
Первый поезд «Ласточка» отправился в Минск с Белорусского вокзала в Москве, поездка займет менее 7 часов, сообщает «Интерфакс». Это первый международный маршрут такого поезда.
Первый поезд отправился из Москвы в 16:00. Это «Ласточка» № 721/718, которая прибудет в Минск в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске). Как следует из информации на сайте РЖД, из Минска «зеркальный» поезд № 717/722 отправляется в 06:20 и прибывает в 13:10 (с остановкой в Смоленске).
Как сообщили агентству в Белорусской железной дороге, билеты из Минска в Москву на «Ласточки» раскуплены до 14 мая. Сейчас на сайте РЖД, например, на 1 мая из белорусской столице есть только один свободный билет.
О том, что «Ласточки» свяжут с 30 апреля Москву и Минск, РЖД сообщила в начале апреля. В компании отметили, что по маршруту будут курсировать электропоезда в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом.