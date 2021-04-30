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В Британии смягчили рекомендацию по поездкам в Россию

Ведомости

МИД Великобритании смягчил рекомендацию для своих граждан в отношении поездок в Россию: им теперь не следует отказываться от любых, кроме самых необходимых, поездок в РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство королевства.

«МИД с учетом оценки рисков в связи с COVID-19 более не рекомендует отказываться от любых, кроме самых необходимых, поездок в Россию», — говорится в сообщении ведомства.

При этом пребывающие из России, как и прежде, должны иметь актуальный отрицательный тест на коронавирус, отбыть карантин и сдать обязательные тесты на второй и восьмой день.

15 апреля Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня текущего года включительно. Оно было приостановлено в конце прошлого года после обнаружения в королевстве нового штамма коронавируса, который впоследствии был выявлен более чем в 100 странах мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных