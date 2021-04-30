В Британии смягчили рекомендацию по поездкам в Россию

15 апреля Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня текущего года включительно. Оно было приостановлено в конце прошлого года после обнаружения в королевстве нового штамма коронавируса, который впоследствии был выявлен более чем в 100 странах мира.