В Британии смягчили рекомендацию по поездкам в Россию
МИД Великобритании смягчил рекомендацию для своих граждан в отношении поездок в Россию: им теперь не следует отказываться от любых, кроме самых необходимых, поездок в РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство королевства.
«МИД с учетом оценки рисков в связи с COVID-19 более не рекомендует отказываться от любых, кроме самых необходимых, поездок в Россию», — говорится в сообщении ведомства.
При этом пребывающие из России, как и прежде, должны иметь актуальный отрицательный тест на коронавирус, отбыть карантин и сдать обязательные тесты на второй и восьмой день.
15 апреля Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня текущего года включительно. Оно было приостановлено в конце прошлого года после обнаружения в королевстве нового штамма коронавируса, который впоследствии был выявлен более чем в 100 странах мира.