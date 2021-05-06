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Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

Ведомости

Москвичам рекомендовали воздержаться от прогулок до вечера из-за ураганного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

«Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении. Там отметили, что городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности.

«В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях», — добавили в столичном комплексе городского хозяйства.

По последним данным, в Москве от ураганного ветра пострадали уже два человека, они госпитализированы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичную мэрию.

Накануне управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице в связи с усилением южного ветра с порывами до 15-20 м/с. Автомобилистам рекомендовали значительно снизить скорость передвижения, а также парковать автомобили вдали от деревьев из-за угрозы их падения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных