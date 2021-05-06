Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра
Москвичам рекомендовали воздержаться от прогулок до вечера из-за ураганного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства в четверг.
«Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении. Там отметили, что городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности.
«В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях», — добавили в столичном комплексе городского хозяйства.
По последним данным, в Москве от ураганного ветра пострадали уже два человека, они госпитализированы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичную мэрию.
Накануне управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице в связи с усилением южного ветра с порывами до 15-20 м/с. Автомобилистам рекомендовали значительно снизить скорость передвижения, а также парковать автомобили вдали от деревьев из-за угрозы их падения.