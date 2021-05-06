Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

«Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении. Там отметили, что городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности.