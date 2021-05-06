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В перестрелке в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек

Ведомости

В результате полицейской спецоперации против банды наркоторговцев в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек, передает телеканал Globo.

Жертвами перестрелки стали 24 члена банды и один полицейский. Ранения получили еще двое полицейских, двое пассажиров метро и местный житель, который находился у себя дома в районе перестрелки — квартале Жакарезьнью. Жителей района попросили не выходить на улицу во время перестрелки. Других подробностей не сообщается.

Спецоперация нарушила жизнь района. В частности, из-за необходимости оставаться дома была сорвана свадьба, а также роды в больнице с применением кесарева сечения.

По данным полиции, банда, против которой проводилась спецоперация, причастна также к убийствам, грабежам, угонам поездов, и к вовлечению несовершеннолетних в преступность.

Эта перестрелка стала самой кровопролитной в Рио-де-Жанейро с начала сбора подобных данных в 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных