В перестрелке в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек

Жертвами перестрелки стали 24 члена банды и один полицейский. Ранения получили еще двое полицейских, двое пассажиров метро и местный житель, который находился у себя дома в районе перестрелки — квартале Жакарезьнью. Жителей района попросили не выходить на улицу во время перестрелки. Других подробностей не сообщается.