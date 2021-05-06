В перестрелке в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек
В результате полицейской спецоперации против банды наркоторговцев в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек, передает телеканал Globo.
Жертвами перестрелки стали 24 члена банды и один полицейский. Ранения получили еще двое полицейских, двое пассажиров метро и местный житель, который находился у себя дома в районе перестрелки — квартале Жакарезьнью. Жителей района попросили не выходить на улицу во время перестрелки. Других подробностей не сообщается.
Спецоперация нарушила жизнь района. В частности, из-за необходимости оставаться дома была сорвана свадьба, а также роды в больнице с применением кесарева сечения.
По данным полиции, банда, против которой проводилась спецоперация, причастна также к убийствам, грабежам, угонам поездов, и к вовлечению несовершеннолетних в преступность.
Эта перестрелка стала самой кровопролитной в Рио-де-Жанейро с начала сбора подобных данных в 2016 г.