Под Волгоградом при взрыве боеприпаса времен войны погибли два человека
В результате взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Городищенском районе Волгоградской области, где ведутся поисковые работы, погибли мужчина и 15-летний подросток, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
«Сегодня примерно в 30 километрах от поселка Самофаловка Городищенского района произошел взрыв, в результате которого погибли 15-летний подросток и мужчина», — рассказали в СК. Погибшие участвовали в раскопках в составе поискового отряда «Память» из Оренбургской области.
По факту инцидента начата доследственная проверка.
Как сообщает ТАСС, в связи с инцидентом губернатор региона Андреем Бочаровым распорядился временно остановить работы всех поисковых отрядов на территории субъекта.