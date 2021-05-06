Под Волгоградом при взрыве боеприпаса времен войны погибли два человека

«Сегодня примерно в 30 километрах от поселка Самофаловка Городищенского района произошел взрыв, в результате которого погибли 15-летний подросток и мужчина», — рассказали в СК. Погибшие участвовали в раскопках в составе поискового отряда «Память» из Оренбургской области.