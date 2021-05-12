Мишустин выступил против ограничений на выезд россиян за границу на отдых
Премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал предложение одного из депутатов Госдумы о запрете выезда за границу на отдых. Такое предложение прозвучало после ежегодного отчета правительства в Госдуме.
«Ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет в том числе отдохнуть где-то», — сказал Мишустин. Помимо этого, такая мера приведет к снижению конкуренции в сфере туризма.
«Конечно же, в конкурентной среде нужно создать эти условия именно конкурентно. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок имел возможность отдохнуть и укрепить свое здоровье в нашей стране. Задача завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», — добавил Мишустин.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что при оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и между регионами, цены на отдых в России в среднем по стране могут повыситься до 10%, при умеренно-оптимистичном — от 10% до 15%, при пессимистичном — премиальный сегмент туризма повысит цены, бюджетный — не будет повышать, а эконом будет «подстраиваться» под конъюнктуру рынка и спроса.