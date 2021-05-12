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Мишустин выступил против ограничений на выезд россиян за границу на отдых

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал предложение одного из депутатов Госдумы о запрете выезда за границу на отдых. Такое предложение прозвучало после ежегодного отчета правительства в Госдуме.

«Ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет в том числе отдохнуть где-то», — сказал Мишустин. Помимо этого, такая мера приведет к снижению конкуренции в сфере туризма.

«Конечно же, в конкурентной среде нужно создать эти условия именно конкурентно. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок имел возможность отдохнуть и укрепить свое здоровье в нашей стране. Задача завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством», — добавил Мишустин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что при оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и между регионами, цены на отдых в России в среднем по стране могут повыситься до 10%, при умеренно-оптимистичном — от 10% до 15%, при пессимистичном — премиальный сегмент туризма повысит цены, бюджетный — не будет повышать, а эконом будет «подстраиваться» под конъюнктуру рынка и спроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных