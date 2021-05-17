Уголовное дело против экс-губернатора Ивановской области Конькова прекращено

Басманный суд Москвы арестовал Конькова в июне 2019 года, в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц либо в особо крупном размере). Следствие подозревало его в хищении 700 млн руб. из бюджета путем перечисления на счета коммерческой компании. Коньков стал главой Ивановской области в 2013 г., в 2017 г. ушел по собственному желанию.