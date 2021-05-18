В Германии задержали бизнесмена из-за экспорта станков в Россию

«Сегодня по указанию генпрокуратуры ФРГ сотрудниками управления уголовной полиции таможни в Лейпциге был задержан гражданин Германии Александр С. Там же были произведены обыски в доме и служебных помещениях обвиняемого. Кроме того, в Лейпциге и Берлине были обысканы помещения третьих лиц по ордерам следственного судьи Федерального суда», — говорится в заявлении.