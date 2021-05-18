В Германии задержали бизнесмена из-за экспорта станков в Россию
В Лейпциге задержали гражданина ФРГ, подозреваемого в экспорте в Россию станков без необходимого разрешения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Германии.
«Сегодня по указанию генпрокуратуры ФРГ сотрудниками управления уголовной полиции таможни в Лейпциге был задержан гражданин Германии Александр С. Там же были произведены обыски в доме и служебных помещениях обвиняемого. Кроме того, в Лейпциге и Берлине были обысканы помещения третьих лиц по ордерам следственного судьи Федерального суда», — говорится в заявлении.
Агентство поясняет, что задержанный подозревается в нарушении закона о внешней торговле по двум эпизодам, из-за экспорта в Россию «станков высокого качества» без необходимого разрешения.
Подозреваемый, будучи управляющим директором торговой компании в Саксонии, сотрудничал с российской компанией, считает следствие. Закупочная деятельность этого предприятия, как отмечается в заявлении генпрокуратуры, «контролируется российской спецслужбой».
В частности, компания приобретала высококачественные станки для поставок в российский ВПК. Гражданин Германии поставил два станка в июне 2019 г. и еще один в июле 2019 г. без необходимого разрешения федерального ведомства по экономическим вопросам и контролю за экспортом (BAFA).
А в 2018 г. подозреваемый заключил два договора с посредниками для поставки товаров двойного назначения для нужд российского ВПК. При этом была ли осуществлена поставка по этим договорам, следствие не установило.