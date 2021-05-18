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В Германии задержали бизнесмена из-за экспорта станков в Россию

Ведомости

В Лейпциге задержали гражданина ФРГ, подозреваемого в экспорте в Россию станков без необходимого разрешения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Германии.

«Сегодня по указанию генпрокуратуры ФРГ сотрудниками управления уголовной полиции таможни в Лейпциге был задержан гражданин Германии Александр С. Там же были произведены обыски в доме и служебных помещениях обвиняемого. Кроме того, в Лейпциге и Берлине были обысканы помещения третьих лиц по ордерам следственного судьи Федерального суда», — говорится в заявлении.

Агентство поясняет, что задержанный подозревается в нарушении закона о внешней торговле по двум эпизодам, из-за экспорта в Россию «станков высокого качества» без необходимого разрешения.

Подозреваемый, будучи управляющим директором торговой компании в Саксонии, сотрудничал с российской компанией, считает следствие. Закупочная деятельность этого предприятия, как отмечается в заявлении генпрокуратуры, «контролируется российской спецслужбой».

В частности, компания приобретала высококачественные станки для поставок в российский ВПК. Гражданин Германии поставил два станка в июне 2019 г. и еще один в июле 2019 г. без необходимого разрешения федерального ведомства по экономическим вопросам и контролю за экспортом (BAFA).

А в 2018 г. подозреваемый заключил два договора с посредниками для поставки товаров двойного назначения для нужд российского ВПК. При этом была ли осуществлена поставка по этим договорам, следствие не установило.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных