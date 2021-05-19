Минюст предложил предоставить заключенным ограниченный доступ к интернету
Министр юстиции Константин Чуйченко предложил предоставить заключенным ограниченный доступ к интернету. Об этом глава Минюста заявил, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
В частности, министр предложил предоставить заключенным доступ к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов государственной власти.
Послабления могут коснуться и заключенных, которые являются родителем несовершеннолетнего ребенка — им будет предоставлено право телефонных разговоров в течение 24 часов с момента разрешения административного персонала исправительных учреждений. По его словам, изменения должны коснуться не только осужденных, но и тех, кто находится под арестом в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.
«Положения соответствующих приказов Минюста России, а также нормы вещевого довольствия содержат устаревшие параметры, которые нуждаются в пересмотре. Нужно исключить излишние запреты и ограничения, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — отметил Чуйченко (цитата по ТАСС).
Министр также предложил увеличить личное время заключенных.
В начале мая на портале правовой информации был опубликован проект Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 г. В документе сказано, что заключенным российских СИЗО планируется облегчить условия содержания, в частности, добавить платные услуги и увеличить перечень разрешенных к передаче предметов.
Концепция предполагает усовершенствование системы мер поощрения и взыскания, а также расширения перечня тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Кроме того, планируется создать условия для занятий спортом фигурантов вне камер.
В концепции также предусмотрено для осужденных, находящихся в местах лишения свободы, увеличение количества свиданий с родственниками, числа посылок и телефонных разговоров с родственниками. Помимо этого, предлагается расширение перечня разрешенных осужденным вещей, предметов и продуктов питания.