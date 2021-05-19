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Минюст предложил предоставить заключенным ограниченный доступ к интернету

Ведомости

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил предоставить заключенным ограниченный доступ к интернету. Об этом глава Минюста заявил, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. 

В частности, министр предложил предоставить заключенным доступ к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов государственной власти. 

Послабления могут коснуться и заключенных, которые являются родителем несовершеннолетнего ребенка — им будет предоставлено право телефонных разговоров в течение 24 часов с момента разрешения административного персонала исправительных учреждений. По его словам, изменения должны коснуться не только осужденных, но и тех, кто находится под арестом в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. 

«Положения соответствующих приказов Минюста России, а также нормы вещевого довольствия содержат устаревшие параметры, которые нуждаются в пересмотре. Нужно исключить излишние запреты и ограничения, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — отметил Чуйченко (цитата по ТАСС).

Министр также предложил увеличить личное время заключенных. 

В начале мая на портале правовой информации был опубликован проект Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 г. В документе сказано, что заключенным российских СИЗО планируется облегчить условия содержания, в частности, добавить платные услуги и увеличить перечень разрешенных к передаче предметов. 

Концепция предполагает усовершенствование системы мер поощрения и взыскания, а также расширения перечня тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Кроме того, планируется создать условия для занятий спортом фигурантов вне камер.

В концепции также предусмотрено для осужденных, находящихся в местах лишения свободы, увеличение количества свиданий с родственниками, числа посылок и телефонных разговоров с родственниками. Помимо этого, предлагается расширение перечня разрешенных осужденным вещей, предметов и продуктов питания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных