Минюст предложил предоставить заключенным ограниченный доступ к интернету

Послабления могут коснуться и заключенных, которые являются родителем несовершеннолетнего ребенка — им будет предоставлено право телефонных разговоров в течение 24 часов с момента разрешения административного персонала исправительных учреждений. По его словам, изменения должны коснуться не только осужденных, но и тех, кто находится под арестом в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.