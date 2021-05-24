Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге

По данным оперштаба на 24 мая, Санкт-Петербург находился на втором месте по суточному приросту зараженных коронавирусом (+851). Этот показатель растет всю последнюю неделю. Так, для сравнения, 23 мая в городе зарегистрировали 842 новых заболевших, 22 и 21 мая — по 815, 20 мая — 791, 19 мая — 784, 18 мая — 772, 17 мая — 763 новых случая. Всего за более чем год пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 433 833 случая коронавируса (при населении города в 4,9 млн), из которых 14 077 закончились летальным исходом.