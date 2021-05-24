Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге
Массовые мероприятия в мае и пренебрежение средствами защиты вызвали рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия, передает ТАСС.
«Рост заболеваемости связан с высокой активностью населения в праздничные дни, с участием в массовых мероприятиях, в том числе и несанкционированных. Конечно, самое главное — это пренебрежение теми средствами общественной и индивидуальной профилактики», — сказала Чхинджерия. По ее совам, нарушение социальной дистанции и масочного режима происходят «и в объектах торговли, и на транспорте» города.
Представитель Роспотребнадзора напомнила, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти могут вводить такие меры, как ограничение на посещение мест массового скопления людей. В то же время Чхинджерия не стала прогнозировать развитие ситуации летом.
Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что за последние две недели, в сравнении с таким же периодом, число госпитализированных возросло на 30%. «Прошедшая неделя продемонстрировала показатель 2 615 взрослых», — пояснил председатель комитета.
По данным оперштаба на 24 мая, Санкт-Петербург находился на втором месте по суточному приросту зараженных коронавирусом (+851). Этот показатель растет всю последнюю неделю. Так, для сравнения, 23 мая в городе зарегистрировали 842 новых заболевших, 22 и 21 мая — по 815, 20 мая — 791, 19 мая — 784, 18 мая — 772, 17 мая — 763 новых случая. Всего за более чем год пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 433 833 случая коронавируса (при населении города в 4,9 млн), из которых 14 077 закончились летальным исходом.