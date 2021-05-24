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Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Ведомости

Массовые мероприятия в мае и пренебрежение средствами защиты вызвали рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия, передает ТАСС.

«Рост заболеваемости связан с высокой активностью населения в праздничные дни, с участием в массовых мероприятиях, в том числе и несанкционированных. Конечно, самое главное — это пренебрежение теми средствами общественной и индивидуальной профилактики», — сказала Чхинджерия. По ее совам, нарушение социальной дистанции и масочного режима происходят «и в объектах торговли, и на транспорте» города.

Представитель Роспотребнадзора напомнила, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти могут вводить такие меры, как ограничение на посещение мест массового скопления людей. В то же время Чхинджерия не стала прогнозировать развитие ситуации летом.

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что за последние две недели, в сравнении с таким же периодом, число госпитализированных возросло на 30%. «Прошедшая неделя продемонстрировала показатель 2 615 взрослых», — пояснил председатель комитета.

По данным оперштаба на 24 мая, Санкт-Петербург находился на втором месте по суточному приросту зараженных коронавирусом (+851). Этот показатель растет всю последнюю неделю. Так, для сравнения, 23 мая в городе зарегистрировали 842 новых заболевших, 22 и 21 мая — по 815, 20 мая — 791, 19 мая — 784, 18 мая — 772, 17 мая — 763 новых случая. Всего за более чем год пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 433 833 случая коронавируса (при населении города в 4,9 млн), из которых 14 077 закончились летальным исходом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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