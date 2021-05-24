«Спартак» объявил Руя Виторию новым главным тренером команды

Предыдущим местом работы специалиста является клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который он тренировал в 2019-2020 гг. До этого Витория, в числе прочего, возглавлял португальские клубы «Бенфику» и «Витория Гимарайнш».