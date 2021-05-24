«Спартак» объявил Руя Виторию новым главным тренером команды
Новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» стал португальский специалист Руй Витория, сообщает пресс-служба клуба.
«Совет директоров ФК «Спартак-Москва» утвердил главным тренером первой команды Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года», — говорится в сообщении.
Предыдущим местом работы специалиста является клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который он тренировал в 2019-2020 гг. До этого Витория, в числе прочего, возглавлял португальские клубы «Бенфику» и «Витория Гимарайнш».
По итогам завершившегося сезона «Спартак» занял второе место в РПЛ и выступит в квалификационном раунде Лиги чемпионов.