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«Спартак» объявил Руя Виторию новым главным тренером команды

Ведомости

Новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» стал португальский специалист Руй Витория, сообщает пресс-служба клуба.

«Совет директоров ФК «Спартак-Москва» утвердил главным тренером первой команды Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года», — говорится в сообщении.

Предыдущим местом работы специалиста является клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который он тренировал в 2019-2020 гг. До этого Витория, в числе прочего, возглавлял португальские клубы «Бенфику» и «Витория Гимарайнш».

По итогам завершившегося сезона «Спартак» занял второе место в РПЛ и выступит в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных