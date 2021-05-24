Российская сборная по хоккею проиграла первый матч на чемпионате мира
Сборная России по хоккею уступила команде Словакии в матче чемпионата мира в Риге, сообщает «РИА Новости». Поражение для российской сборной стало первым на турнире: ранее команда одержала две победы.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу сборной Словакии. Среди игроков этой команды отличились Милош Келемен (31-я минута), Мартин Гернат (54) и Марек Дялога (59), единственную шайбу российской сборной забросил Александр Барабанов (32).
Словакия победила Россию впервые с 2004 г.
Следующий матч российской сборной на чемпионате мира состоится 26 мая. В нем команда России встретится со сборной Дании, а на следующий день Словакия проведет матч с командой Швейцарии.