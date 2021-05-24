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Российская сборная по хоккею проиграла первый матч на чемпионате мира

Ведомости

Сборная России по хоккею уступила команде Словакии в матче чемпионата мира в Риге, сообщает «РИА Новости». Поражение для российской сборной стало первым на турнире: ранее команда одержала две победы.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу сборной Словакии. Среди игроков этой команды отличились Милош Келемен (31-я минута), Мартин Гернат (54) и Марек Дялога (59), единственную шайбу российской сборной забросил Александр Барабанов (32).

Словакия победила Россию впервые с 2004 г.

Следующий матч российской сборной на чемпионате мира состоится 26 мая. В нем команда России встретится со сборной Дании, а на следующий день Словакия проведет матч с командой Швейцарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных