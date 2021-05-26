Посольство РФ проверяет сведения о задержании четырех россиян во Франции
Российское посольство по Франции проверяет информацию о задержании в стране четырех «выходцев из РФ», сообщил руководитель пресс-службы посольства Сергей Паринов.
«Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании четырех «выходцев из России». Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции», — приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что ответ на запрос посольства пока не поступил.
Ранее агентство AFP со ссылкой на источники в системе правосудия сообщило, что сегодня в Страсбурге сотрудниками главного управления внутренней безопасности Франции были задержаны «четыре выходца из России». По данным СМИ, их подозревают в подготовке насильственной акции.
Агентство уточнило, что трое из подозреваемых — чеченцы. Их возраст варьируется от 16 до 18 лет. Они были задержаны в ходе расследования, проводимого Национальной антитеррористической прокуратурой.