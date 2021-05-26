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Посольство РФ проверяет сведения о задержании четырех россиян во Франции

Ведомости

Российское посольство по Франции проверяет информацию о задержании в стране четырех «выходцев из РФ», сообщил руководитель пресс-службы посольства Сергей Паринов.

«Посольство проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержании четырех «выходцев из России». Генконсульство России в Страсбурге направило официальный запрос в префектуру полиции», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что ответ на запрос посольства пока не поступил.

Ранее агентство AFP со ссылкой на источники в системе правосудия сообщило, что сегодня в Страсбурге сотрудниками главного управления внутренней безопасности Франции были задержаны «четыре выходца из России». По данным СМИ, их подозревают в подготовке насильственной акции.

Агентство уточнило, что трое из подозреваемых — чеченцы. Их возраст варьируется от 16 до 18 лет. Они были задержаны в ходе расследования, проводимого Национальной антитеррористической прокуратурой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных