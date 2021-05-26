Посольство РФ проверяет сведения о задержании четырех россиян во Франции

Ранее агентство AFP со ссылкой на источники в системе правосудия сообщило, что сегодня в Страсбурге сотрудниками главного управления внутренней безопасности Франции были задержаны «четыре выходца из России». По данным СМИ, их подозревают в подготовке насильственной акции.