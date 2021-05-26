В результате стрельбы в Калифорнии погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США), сообщает ABC News со ссылкой на офис городского шерифа. Инцидент произошел на территории центра управления организации Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), которая оказывает услуги в сфере общественного транспорта.
Подозреваемый в организации стрельбы сотрудник VTA также скончался, причина его смерти еще не установлена. Несколько источников рассказали телеканалу, что стрельба расследуется в контексте насилия на рабочем месте.
Среди жертв стрельбы есть сотрудники VTA, уточнили в офисе шерифа. Инцидент произошел в 6.30 утра по местному времени, здание было эвакуировано. Позже правоохранители получили сообщение о начлии взрывного устройства в здании, после чего они начали проверять каждое помещение.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что «находится в тесном контакте с местными силами правопорядка и пристально следит за ситуацией».
Телеканал отмечает, что недалеко здания VTA произошел пожар в жилом доме, по информации источников, это стало следствием стрельбы. Пожарные считают, что речь идет о поджоге.