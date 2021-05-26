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В результате стрельбы в Калифорнии погибли восемь человек

Ведомости

Восемь человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США), сообщает ABC News со ссылкой на офис городского шерифа. Инцидент произошел на территории центра управления организации Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), которая оказывает услуги в сфере общественного транспорта.

Подозреваемый в организации стрельбы сотрудник VTA также скончался, причина его смерти еще не установлена. Несколько источников рассказали телеканалу, что стрельба расследуется в контексте насилия на рабочем месте.

Среди жертв стрельбы есть сотрудники VTA, уточнили в офисе шерифа. Инцидент произошел в 6.30 утра по местному времени, здание было эвакуировано. Позже правоохранители получили сообщение о начлии взрывного устройства в здании, после чего они начали проверять каждое помещение.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что «находится в тесном контакте с местными силами правопорядка и пристально следит за ситуацией».

Телеканал отмечает, что недалеко здания VTA произошел пожар в жилом доме, по информации источников, это стало следствием стрельбы. Пожарные считают, что речь идет о поджоге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных