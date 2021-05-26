В результате стрельбы в Калифорнии погибли восемь человек

Среди жертв стрельбы есть сотрудники VTA, уточнили в офисе шерифа. Инцидент произошел в 6.30 утра по местному времени, здание было эвакуировано. Позже правоохранители получили сообщение о начлии взрывного устройства в здании, после чего они начали проверять каждое помещение.