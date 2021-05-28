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В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

Ведомости

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича, сообщается на сайте ведомства.

«Генеральный прокурор республики Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 УК республики», — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, преступные действия выразились в снятии и замене государственного флага Белоруссии с последующей заменой на оппозиционный флаг в центре Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Для предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет республики, добавили в генпрокуратуре.

Ранее мэр Риги сообщил о том, что власти города приняли решение снять флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в ответ на просьбу президента организации Рене Фазеля убрать либо их, либо бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции. Мэр пояснил, что принял решение поднять среди флагов стран-участниц состязания не государственный флаг Белоруссии, а бело-красно-белый, который используется оппозицией республики. По словам чиновника, официальный флаг этой страны в настоящий момент символизирует режим, «занимающийся государственным терроризмом».

Ранее по теме: Власти Риги решили снять флаги Международной федерации хоккея вместо оппозиционных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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