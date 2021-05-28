В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

По мнению ведомства, преступные действия выразились в снятии и замене государственного флага Белоруссии с последующей заменой на оппозиционный флаг в центре Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Для предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет республики, добавили в генпрокуратуре.