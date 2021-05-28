В Белоруссии возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарда Ринкевича, сообщается на сайте ведомства.
«Генеральный прокурор республики Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч.3 ст.130 УК республики», — говорится в сообщении.
По мнению ведомства, преступные действия выразились в снятии и замене государственного флага Белоруссии с последующей заменой на оппозиционный флаг в центре Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Для предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет республики, добавили в генпрокуратуре.
Ранее мэр Риги сообщил о том, что власти города приняли решение снять флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в ответ на просьбу президента организации Рене Фазеля убрать либо их, либо бело-красно-белые флаги белорусской оппозиции. Мэр пояснил, что принял решение поднять среди флагов стран-участниц состязания не государственный флаг Белоруссии, а бело-красно-белый, который используется оппозицией республики. По словам чиновника, официальный флаг этой страны в настоящий момент символизирует режим, «занимающийся государственным терроризмом».