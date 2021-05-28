В Саратове задержали участников украинской радикальной группировки

Задержанные дают признательные показания. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно возбужденному уголовному делу по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем), участникам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 и от 2 до 6 лет соответственно.