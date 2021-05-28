В Саратове задержали участников украинской радикальной группировки
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла в Саратове деятельность участников украинской молодежной радикальной группировки «М.К.У», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств ("М.К.У")», – говорится в сообщении. У 14 задержанных изъяты пропагандистские материалы экстремистского характера, холодное оружие и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций, рассказали в ведомстве.
Задержанные дают признательные показания. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно возбужденному уголовному делу по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем), участникам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 и от 2 до 6 лет соответственно.
В конце апреля в девяти российских городах были задержаны 16 сторонников «М.К.У», готовивших нападения на органы власти и людей. Впервые ведомство заявило о задержании группы сторонников организации в Воронеже в феврале этого года, назвав организацию неонацистской и пропагандировавшей массовые убийства.