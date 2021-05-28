Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

В Саратове задержали участников украинской радикальной группировки

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла в Саратове деятельность участников украинской молодежной радикальной группировки «М.К.У», сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств ("М.К.У")», – говорится в сообщении. У 14 задержанных изъяты пропагандистские материалы экстремистского характера, холодное оружие и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций, рассказали в ведомстве.

Задержанные дают признательные показания. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно возбужденному уголовному делу по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем), участникам группировки грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 и от 2 до 6 лет соответственно.

В конце апреля в девяти российских городах были задержаны 16 сторонников «М.К.У», готовивших нападения на органы власти и людей. Впервые ведомство заявило о задержании группы сторонников организации в Воронеже в феврале этого года, назвав организацию неонацистской и пропагандировавшей массовые убийства.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании 16 сторонников украинских радикалов в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных