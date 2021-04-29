ФСБ сообщила о задержании 16 сторонников украинских радикалов в России

Это уже не первые задержания сторонников «М.К.У» в России, о которых сообщает ФСБ. Впервые ведомство заявило о задержании группы сторонников организации в Воронеже в феврале этого года, назвав организацию «неонацистской» и пропагандировавшей «массовые убийства». Тогда ФСБ впервые заявила об украинском происхождении «М.К.У». Против задержанных возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (экстремизм). В то же время «М.К.У.», якобы созданная на Украине еще в 2000 г., не является официально запрещенной в России организацией.