ФСБ сообщила о задержании 16 сторонников украинских радикалов в России
В девяти российских городах задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У», готовивших нападения на органы власти и людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
«Задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан», — сообщили в ведомстве. Там пояснили, что задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области.
У задержанных после обысков изъяли холодное оружие, электронные носители информации и средства коммуникации. В них, утверждают в ФСБ, содержались «инструкции по изготовлению средств террора», сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, а также отчеты для руководства «М.К.У», которую якобы возглавляет гражданин Украины Егор Краснов.
Это уже не первые задержания сторонников «М.К.У» в России, о которых сообщает ФСБ. Впервые ведомство заявило о задержании группы сторонников организации в Воронеже в феврале этого года, назвав организацию «неонацистской» и пропагандировавшей «массовые убийства». Тогда ФСБ впервые заявила об украинском происхождении «М.К.У». Против задержанных возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (экстремизм). В то же время «М.К.У.», якобы созданная на Украине еще в 2000 г., не является официально запрещенной в России организацией.
В середине марта ФСБ заявила о задержании 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У». У них были изъяты значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.