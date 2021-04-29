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ФСБ сообщила о задержании 16 сторонников украинских радикалов в России

Ведомости

В девяти российских городах задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У», готовивших нападения на органы власти и людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан», — сообщили в ведомстве. Там пояснили, что задержания прошли в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславле-Залесском Ярославской области.

У задержанных после обысков изъяли холодное оружие, электронные носители информации и средства коммуникации. В них, утверждают в ФСБ, содержались «инструкции по изготовлению средств террора», сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, а также отчеты для руководства «М.К.У», которую якобы возглавляет гражданин Украины Егор Краснов.

Это уже не первые задержания сторонников «М.К.У» в России, о которых сообщает ФСБ. Впервые ведомство заявило о задержании группы сторонников организации в Воронеже в феврале этого года, назвав организацию «неонацистской» и пропагандировавшей «массовые убийства». Тогда ФСБ впервые заявила об украинском происхождении «М.К.У». Против задержанных возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (экстремизм). В то же время «М.К.У.», якобы созданная на Украине еще в 2000 г., не является официально запрещенной в России организацией.

В середине марта ФСБ заявила о задержании 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У». У них были изъяты значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Ранее по теме: ФСБ заявила о задержаниях сторонников украинских неонацистов в Геленджике и Ярославле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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