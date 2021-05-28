Путин назвал «всплеском эмоций» ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Минске
Президент России Владимир Путин назвал события вокруг Белоруссии в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске «всплеском эмоций». Об этом он сказал в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи, кадры которой показал телеканал «Россия 24».
«Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка», — сказал Путин, обращаясь к Лукашенко.
Президент Белоруссии, в свою очередь, продолжил фразу российского лидера: «Всплеска эмоций». «Да, всплеска эмоций», — ответил ему Путин.
В контексте ситуации с экстренной посадкой лайнера авиакомпании российский лидер напомнил об инциденте с самолетом президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году.
«Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета и ничего, тишина», — сказал Путин.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.
Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе на борту лайнера. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.
В июле 2013 г. самолет тогдашнего президент Боливии Эво Моралеса, летевший из Москвы в Боливию, совершил посадку в аэропорту Вены, после чего, согласно утверждениям австрийской стороны, лайнер был подвернут обыску. Находясь в России, Моралес в интервью RT заявил, что его страна готова предоставить политическое убежище бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. В итоге Боливия обвинила в инциденте США, которые опасались, что на самолете может быть Сноуден.