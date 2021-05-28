Путин назвал «всплеском эмоций» ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Минске

В июле 2013 г. самолет тогдашнего президент Боливии Эво Моралеса, летевший из Москвы в Боливию, совершил посадку в аэропорту Вены, после чего, согласно утверждениям австрийской стороны, лайнер был подвернут обыску. Находясь в России, Моралес в интервью RT заявил, что его страна готова предоставить политическое убежище бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. В итоге Боливия обвинила в инциденте США, которые опасались, что на самолете может быть Сноуден.