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Путин назвал «всплеском эмоций» ситуацию вокруг посадки самолета Ryanair в Минске

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал события вокруг Белоруссии в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске «всплеском эмоций». Об этом он сказал в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи, кадры которой показал телеканал «Россия 24».

«Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка», — сказал Путин, обращаясь к Лукашенко.

Президент Белоруссии, в свою очередь, продолжил фразу российского лидера: «Всплеска эмоций». «Да, всплеска эмоций», — ответил ему Путин.

В контексте ситуации с экстренной посадкой лайнера авиакомпании российский лидер напомнил об инциденте с самолетом президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году.

«Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета и ничего, тишина», — сказал Путин.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе на борту лайнера. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили. Позднее Минтранс Белоруссии заявил, что авторы сообщения о «минировании» самолета грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.

В июле 2013 г. самолет тогдашнего президент Боливии Эво Моралеса, летевший из Москвы в Боливию, совершил посадку в аэропорту Вены, после чего, согласно утверждениям австрийской стороны, лайнер был подвернут обыску. Находясь в России, Моралес в интервью RT заявил, что его страна готова предоставить политическое убежище бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену. В итоге Боливия обвинила в инциденте США, которые опасались, что на самолете может быть Сноуден.

Ранее по теме: Лукашенко привез Путину документы по инциденту с самолетом Ryanair
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных