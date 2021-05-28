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Ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Ведомости

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb состоялся с космодрома «Восточный». Трансляция пуска велась на сайте «Роскосмоса».

Головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников OneWeb успешно отделилась от третьей ступени носителя.

«Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», — сказал комментатор.

Планируется, что выведение аппаратов разгонным блоком будет проводиться в несколько этапов и займет 3 часа 51 минуту.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» надеется провести запуски ракеты «Союз» с космодрома Восточный с мая по июль этого года. Сегодня состоялся седьмой пуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. Планируется, что число космических аппаратов британской компании на орбите достигнет 218.

Ранее по теме: «Роскосмос» рассчитывает провести пуски ракеты «Союз» в мае, июне и июле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных