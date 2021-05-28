Ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb состоялся с космодрома «Восточный». Трансляция пуска велась на сайте «Роскосмоса».
Головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников OneWeb успешно отделилась от третьей ступени носителя.
«Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», — сказал комментатор.
Планируется, что выведение аппаратов разгонным блоком будет проводиться в несколько этапов и займет 3 часа 51 минуту.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» надеется провести запуски ракеты «Союз» с космодрома Восточный с мая по июль этого года. Сегодня состоялся седьмой пуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. Планируется, что число космических аппаратов британской компании на орбите достигнет 218.