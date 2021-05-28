В Чехии предложили принять закон о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамчек заявил о целесообразности принятия закона, в соответствии с которым граждане, пострадавшие от взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г., имеют право на денежную компенсацию.
«Из материалов, которые были предложены главами местных органов власти, очевидно, что, если государство будет выплачивать компенсации в размере, требуемом населенными пунктами, самым простым решением является специальный закон, который бы принял парламент. На его основе были бы удовлетворены все требования населенных пунктов, граждан и собственников имущества, которым был нанесен ущерб», — сказал он журналистам после встречи с главами населенных пунктов, понесших ущерб в результате происшествия (цитата по ТАСС).
По словам политика, МВД подготовит соответствующий законопроект. Предложение Гамачек намерен внести на заседании чешского правительства в понедельник, чтобы то выступило с данной инициативой.
Ранее жители Врбетице, пострадавшие от взрывов на складах боеприпасов, обратились в суд, требуя от властей Чехии выплатить им компенсацию ущерба на несколько миллионов крон. Об этом рассказал адвокат истцов Станислав Полчак. Он пояснил, что работы по поиску и ликвидации остатков боеприпасов на территории вокруг складов завершились лишь в прошлом году. Ввиду этого владельцы сотен гектаров земли, на которых велась работа, не могли пользоваться ими и извлекать прибыль.
Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.
17 апреля Гамачек заявил, что ко взрывам могли быть причастны российские спецслужбы.