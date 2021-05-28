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В Чехии предложили принять закон о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице

Ведомости

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамчек заявил о целесообразности принятия закона, в соответствии с которым граждане, пострадавшие от взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г., имеют право на денежную компенсацию. 

«Из материалов, которые были предложены главами местных органов власти, очевидно, что, если государство будет выплачивать компенсации в размере, требуемом населенными пунктами, самым простым решением является специальный закон, который бы принял парламент. На его основе были бы удовлетворены все требования населенных пунктов, граждан и собственников имущества, которым был нанесен ущерб», — сказал он журналистам после встречи с главами населенных пунктов, понесших ущерб в результате происшествия (цитата по ТАСС).

По словам политика, МВД подготовит соответствующий законопроект. Предложение Гамачек намерен внести на заседании чешского правительства в понедельник, чтобы то выступило с данной инициативой. 

Ранее жители Врбетице, пострадавшие от взрывов на складах боеприпасов, обратились в суд, требуя от властей Чехии выплатить им компенсацию ущерба на несколько миллионов крон. Об этом рассказал адвокат истцов Станислав Полчак. Он пояснил, что работы по поиску и ликвидации остатков боеприпасов на территории вокруг складов завершились лишь в прошлом году. Ввиду этого владельцы сотен гектаров земли, на которых велась работа, не могли пользоваться ими и извлекать прибыль. 

Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.

17 апреля Гамачек заявил, что ко взрывам могли быть причастны российские спецслужбы.

Ранее по теме: Глава минюста Чехии заявила о нескольких версиях взрыва во Врбетице
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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