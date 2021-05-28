В Чехии предложили принять закон о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице

Ранее жители Врбетице, пострадавшие от взрывов на складах боеприпасов, обратились в суд, требуя от властей Чехии выплатить им компенсацию ущерба на несколько миллионов крон. Об этом рассказал адвокат истцов Станислав Полчак. Он пояснил, что работы по поиску и ликвидации остатков боеприпасов на территории вокруг складов завершились лишь в прошлом году. Ввиду этого владельцы сотен гектаров земли, на которых велась работа, не могли пользоваться ими и извлекать прибыль.