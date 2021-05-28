Движение судов через Босфор приостановлено из-за аварии с танкером
Движение судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановили из-за аварии с нефтяным танкером, сообщает Haberturk.
По данным портала, 249-метровый танкер под названием «Рава», перевозивший сырую нефть, проходил через стамбульский пролив и начал дрейфовать в сторону берега из-за неисправности оборудования.
Танкер «Рава» был остановлен в 300 метрах от берега. К нему были направлены спасательный буксир и спасательная лодка, отмечает портал. Из-за инцидента движение судов по Босфору временно приостановлено.