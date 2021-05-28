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Движение судов через Босфор приостановлено из-за аварии с танкером

Ведомости

Движение судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановили из-за аварии с нефтяным танкером, сообщает Haberturk.

По данным портала, 249-метровый танкер под названием «Рава», перевозивший сырую нефть, проходил через стамбульский пролив и начал дрейфовать в сторону берега из-за неисправности оборудования.

Танкер «Рава» был остановлен в 300 метрах от берега. К нему были направлены спасательный буксир и спасательная лодка, отмечает портал. Из-за инцидента движение судов по Босфору временно приостановлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных