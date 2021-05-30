В России за сутки выявили 9694 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 9694 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 063 442. Умерли за день 355 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 121 162.
Вчера, 29 мая, оперштаб сообщил о 9289 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 3719 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2547 пациентов, скончались 59 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 829 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 7386 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 677 870 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 169,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,53 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,2 млн случаев, Индии (свыше 27,8 млн) и Бразилии (более 16,4 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».