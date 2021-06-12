В Москве не планируют вводить пропускной режим

Московские власти развернули около 14 000 медицинских коек для больных коронавирусом, 78% из них сейчас заняты. Дополнительные койки развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц им. Мухина и Спасокукоцкого, а также в одной из больниц РЖД. Во вторник на работу с коронавирусными пациентами вернется ГКБ №15 им. О.М. Филатова (дополнительно 2000 коек).