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В Москве не планируют вводить пропускной режим

Ведомости

Введение пропускного режима в Москве в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки не обсуждается и не планируется, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется», — приводит ее слова столичный оперштаб.

Так чиновник прокомментировала указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Ранее по теме: Собянин подписал указ о нерабочих днях в Москве с 15 по 19 июня

Ракова также сообщила об экспоненциальном росте заболеваемости коронавирусом в Москве: за прошедшую неделю число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 70%. Также зафиксировано увеличение госпитализаций на 30%, при этом 498 человек сейчас находятся на ИВЛ. Более того, за два месяца на 35% выросла и доля молодых людей (18-35 лет) среди заболевших.

«Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года», — подчеркнула Ракова.

Московские власти развернули около 14 000 медицинских коек для больных коронавирусом, 78% из них сейчас заняты. Дополнительные койки развернуты  в работающих временных госпиталях и редерах, в отдельных корпусах больниц им. Мухина и Спасокукоцкого, а также в одной из больниц РЖД. Во вторник на работу с коронавирусными пациентами вернется ГКБ №15 им. О.М. Филатова (дополнительно 2000 коек).

Ракова также обратила внимание на то, что все столичные медучреждения и детские сады продолжат свою работы в «длинные выходные», продолжит свою работу и кампания по сдаче ЕГЭ.

Ракова посоветовала москвичам свести к минимум все социальные контакты и отказаться от посещения общественных мест, а также пройти вакцинацию.

Согласно подписанному сегодня Собяниным указу, в Москве с 13 по 20 июня временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а рестораны, кафе, бары, ночные клубы не смогут обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В городских парках же остановят свою работу аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

Кроме того, столичные власти рекомендуют перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Пожилым москвичам рекомендовано оставаться дома. 

Ранее по теме: Собянин заявил о большом количестве москвичей на ИВЛ из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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