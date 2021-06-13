В Петербурге могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

«На всех нас сегодня лежит большая ответственность. Перед своими близкими, перед городом и страной... Сегодня нам необходима "нулевая толерантность" к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу», — добавил он.