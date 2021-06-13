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В Петербурге могут ввести новые ограничения из-за коронавируса

Ведомости

Власти Санкт-Петербурга могут ввести новые ограничения из-за коронавируса, заявил губернатор Александр Беглов на встрече с главным санитарным врачом города Наталией Башкетовой.

«Глава города также заявил, что власти Санкт‑Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам», — сообщила пресс-служба городской администрации.

Беглов также анонсировал усиление контроля за работой сферы услуг, «вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке». Глава города также распорядился усилить дезинфекцию мест массового скопления людей и общественного транспорта.

«На всех нас сегодня лежит большая ответственность. Перед своими близкими, перед городом и страной... Сегодня нам необходима "нулевая толерантность" к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу», — добавил он.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того, временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др. 

Столичные власти также порекомендовали перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Пожилым москвичам рекомендовано оставаться дома. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных