В Петербурге могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
Власти Санкт-Петербурга могут ввести новые ограничения из-за коронавируса, заявил губернатор Александр Беглов на встрече с главным санитарным врачом города Наталией Башкетовой.
«Глава города также заявил, что власти Санкт‑Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам», — сообщила пресс-служба городской администрации.
Беглов также анонсировал усиление контроля за работой сферы услуг, «вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке». Глава города также распорядился усилить дезинфекцию мест массового скопления людей и общественного транспорта.
«На всех нас сегодня лежит большая ответственность. Перед своими близкими, перед городом и страной... Сегодня нам необходима "нулевая толерантность" к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу», — добавил он.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Согласно документу, всем заведениям общепита с 13 по 20 июня запрещается обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (кроме обслуживания навынос). Кроме того, временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а в парках – аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и др.
Столичные власти также порекомендовали перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, – не менее 30% от списочного состава организаций. Пожилым москвичам рекомендовано оставаться дома.