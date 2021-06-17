Захарова ответила на требования Украины по «Северному потоку — 2»
Проект «Северный поток — 2» является коммерческим, выдвижение каких-либо условий для его запуска расценивается как нарушение рыночных принципов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в своем аккаунте в Twitter, что условиями запуска «Северного потока – 2» должны быть «деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины».
«Это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание», — сказала она на брифинге.
Захарова также напомнила, что проект базируется на взаимной экономической заинтересованности России и европейских компаний в обеспечении стабильных поставок газа по наиболее рентабельному маршруту.
«Выдвижение Украиной либо другими какими-то странами неких условий запуска, эксплуатации газопровода помимо существующих правовых норм просто противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых и должны строиться международные торгово-экономические отношения», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.