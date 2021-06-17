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Захарова ответила на требования Украины по «Северному потоку — 2»

Ведомости

Проект «Северный поток — 2» является коммерческим, выдвижение каких-либо условий для его запуска расценивается как нарушение рыночных принципов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в своем аккаунте в Twitter, что условиями запуска «Северного потока – 2» должны быть «деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины».

«Это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание», — сказала она на брифинге.

Захарова также напомнила, что проект базируется на взаимной экономической заинтересованности России и европейских компаний в обеспечении стабильных поставок газа по наиболее рентабельному маршруту.

«Выдвижение Украиной либо другими какими-то странами неких условий запуска, эксплуатации газопровода помимо существующих правовых норм просто противоречит общепризнанным рыночным принципам, на которых и должны строиться международные торгово-экономические отношения», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода.

Ранее по теме: МИД Украины допустил переговоры о компенсациях из-за «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных