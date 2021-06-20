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Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда медработников

Ведомости

В России будет введена новая система оплаты труда работников здравоохранения, предусматривающая одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе своего обращения по случаю Дня медицинского работника.

«Безусловно, ваш благородный, напряжённый труд незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин также рассказал, что в период пандемии государство выделило свыше 350 млрд руб. на выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, всего их получили около 1,2 млн человек. Эти выплаты будут продолжены, добавил глава государства.

В конце мая «Коммерсантъ» сообщил, что Минтруд разработал пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников. В ходе пилотного проекта медики будут получать зарплату, рассчитанную по новым правилам. Оклады будут рассчитываться с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности сотрудника и коэффициента экономического развития региона. Размер оклада при этом не может уменьшиться по сравнению с нынешним. По предварительным расчетам, в Москве коэффициент составит 3, в Санкт-Петербурге – 2,5, в регионах – 1. Пилотный проект по внедрению нового механизма планируется провести с ноября 2021 г. по март 2022 г. в семи регионах: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе.

Ранее по теме: Власти планируют ввести новую систему оплаты труда медиков к 2023 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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