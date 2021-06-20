Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда медработников

В конце мая «Коммерсантъ» сообщил, что Минтруд разработал пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников. В ходе пилотного проекта медики будут получать зарплату, рассчитанную по новым правилам. Оклады будут рассчитываться с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности сотрудника и коэффициента экономического развития региона. Размер оклада при этом не может уменьшиться по сравнению с нынешним. По предварительным расчетам, в Москве коэффициент составит 3, в Санкт-Петербурге – 2,5, в регионах – 1. Пилотный проект по внедрению нового механизма планируется провести с ноября 2021 г. по март 2022 г. в семи регионах: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе.