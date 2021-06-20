Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда медработников
В России будет введена новая система оплаты труда работников здравоохранения, предусматривающая одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе своего обращения по случаю Дня медицинского работника.
«Безусловно, ваш благородный, напряжённый труд незаменим всегда, и он должен справедливо и достойно оплачиваться. Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», — приводятся его слова на сайте Кремля.
Путин также рассказал, что в период пандемии государство выделило свыше 350 млрд руб. на выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, всего их получили около 1,2 млн человек. Эти выплаты будут продолжены, добавил глава государства.
В конце мая «Коммерсантъ» сообщил, что Минтруд разработал пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда медработников. В ходе пилотного проекта медики будут получать зарплату, рассчитанную по новым правилам. Оклады будут рассчитываться с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности сотрудника и коэффициента экономического развития региона. Размер оклада при этом не может уменьшиться по сравнению с нынешним. По предварительным расчетам, в Москве коэффициент составит 3, в Санкт-Петербурге – 2,5, в регионах – 1. Пилотный проект по внедрению нового механизма планируется провести с ноября 2021 г. по март 2022 г. в семи регионах: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе.