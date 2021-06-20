В России за сутки выявили 17 611 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 17 611 человек, следует из статистики оперштаба на 20 июня. Умерли 450 пациентов с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 316 826. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончался 129 361 человек.
Вчера, 19 июня, оперштаб сообщил о 17 906 новых случаях COVID-19. Умерли 466 человек. За сутки в России полностью выздоровели 8629 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 869 972. Продолжают лечение 317 493 пациента с COVID-19.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 8305 человек, выздоровели 2945 граждан, умер 81 пациент. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 286 570 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+1638), Санкт-Петербург (+1019), Нижегородская область (+249) и Бурятия (+235).
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 178,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,86 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,5 млн случаев, Индии (свыше 29,8 млн) и Бразилии (более 17,8 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».