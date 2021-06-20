Правительство выделило более 55 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 55,3 млрд руб. на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, сообщается на сайте правительства.
«Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка», — говорится в сообщении.
В 2021 г. на эти выплаты уже выделили 199 млрд руб., уточнили в правительстве.
В марте президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей должен зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50 до 100% от прожиточного минимума. Если с учетом выплаты в размере 75% прожиточного минимума среднедушевой доход семьи окажется меньше величины прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% прожиточного минимума, следует из указа.