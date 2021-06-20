Правительство выделило более 55 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет

«Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка», — говорится в сообщении.