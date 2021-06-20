В Роспотребнадзоре допустили ускоренное распространение коронавируса в России
Распространение коронавируса в России может ускориться ввиду недостаточного числа вакцинированных и тех граждан, у которых еще остались антитела, заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская в эфире телеканала «Россия 1».
«Коронавирус распространяется активно, вакцинированных у нас мало, доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая... Это значит, что он будет распространяться еще быстрее», — заявила она.
Единственный оптимальный выход из сложившейся ситуации – это прививать население, чтобы в стране не распространялись новые штаммы коронавируса, добавила эксперт.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».