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На Кубани ввели обязательную вакцинацию работников туротрасли, общепита и транспорта

Ведомости

Главный государственный санитарный врач по Краснодарскому краю Мария Потемкина подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса минимум 60% сотрудников из ряда сфер, следует из документа, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора.

Требование распространяется на сотрудников образовательных и транспортных организаций, заведений общественного питания и торговли, туристической индустрии и компаний в сфере бытового обслуживания. Не делать прививку можно при наличии подтвержденных медицинских противопоказаний.

Уточняется, что первую дозу одной из вакцин от коронавируса работники указанных сфер должны сделать до 23 июля, а вторую — до 23 августа.

По данным оперштаба на 23 июня, за последние сутки в Краснодарском крае выявили 120 новых случаев коронавируса. Это рекорд с 22 марта. За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 50,8 тыс. жителей региона. Из них 3296 умерли.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников ряда сфер ввели в Москве, Подмосковье, Кемеровской, Нижегородской, Мурманской, Калининградской, Тверской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Туле и Ненецком автономном округе. Однако раньше всех подобное постановление выпустили власти Якутии. Впрочем, впоследствии они убрали из указа слово «обязательная», сохранив при этом требования привить не менее 60% сотрудников различных организаций региона и возможность отстранить от работы тех, кто отказался вакцинироваться без уважительной причины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных