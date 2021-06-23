На Кубани ввели обязательную вакцинацию работников туротрасли, общепита и транспорта

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников ряда сфер ввели в Москве, Подмосковье, Кемеровской, Нижегородской, Мурманской, Калининградской, Тверской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Туле и Ненецком автономном округе. Однако раньше всех подобное постановление выпустили власти Якутии. Впрочем, впоследствии они убрали из указа слово «обязательная», сохранив при этом требования привить не менее 60% сотрудников различных организаций региона и возможность отстранить от работы тех, кто отказался вакцинироваться без уважительной причины.