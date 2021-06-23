На Кубани ввели обязательную вакцинацию работников туротрасли, общепита и транспорта
Главный государственный санитарный врач по Краснодарскому краю Мария Потемкина подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса минимум 60% сотрудников из ряда сфер, следует из документа, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора.
Требование распространяется на сотрудников образовательных и транспортных организаций, заведений общественного питания и торговли, туристической индустрии и компаний в сфере бытового обслуживания. Не делать прививку можно при наличии подтвержденных медицинских противопоказаний.
Уточняется, что первую дозу одной из вакцин от коронавируса работники указанных сфер должны сделать до 23 июля, а вторую — до 23 августа.
По данным оперштаба на 23 июня, за последние сутки в Краснодарском крае выявили 120 новых случаев коронавируса. Это рекорд с 22 марта. За все время пандемии COVID-19 обнаружили у 50,8 тыс. жителей региона. Из них 3296 умерли.
Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников ряда сфер ввели в Москве, Подмосковье, Кемеровской, Нижегородской, Мурманской, Калининградской, Тверской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Туле и Ненецком автономном округе. Однако раньше всех подобное постановление выпустили власти Якутии. Впрочем, впоследствии они убрали из указа слово «обязательная», сохранив при этом требования привить не менее 60% сотрудников различных организаций региона и возможность отстранить от работы тех, кто отказался вакцинироваться без уважительной причины.