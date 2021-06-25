Песков посоветовал «привыкать» к жизни с QR-кодами
Введенные в России ограничения будут действовать весь период пандемии, когда их отменят — неизвестно, поэтому нужно «привыкать» к жизни с ними, в том числе, с необходимостью иметь QR-коды для доступа к ряду услуг. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что прогнозы по достижению необходимого уровня иммунизации и соответствующей отмене ограничений «рискуют стать крайне неточными». «Очевидно одно, что эти ограничения будут действовать и действуют на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдет из нашей жизни и уйдет ли она вообще – на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить. Нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь», — ответил Песков на вопрос, придется ли теперь жить с QR-кодами.
22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса для ресторанов и кафе. С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники.
Позже власти Краснодарского края заявили, что намерены запретить заселяться в отели отдыхающим без сертификата о вакцинации. Должен ли он быть бумажным или в виде QR-кода, пока не уточнялось.
Ранее сегодня оперштаб сообщил, что, по состоянию на утро 25 июня, в России за сутки выявили 20 393 новых случая коронавируса. таким образом, суточный прирост заболевших выше 20 000 уже второй день подряд. Также сегодня зафиксирована рекордная с 24 декабря суточная смертность пациентов с COVID-19 — скончался 601 больной (декабрьский рекорд — 635 смертей).