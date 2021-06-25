Песков посоветовал «привыкать» к жизни с QR-кодами

Он отметил, что прогнозы по достижению необходимого уровня иммунизации и соответствующей отмене ограничений «рискуют стать крайне неточными». «Очевидно одно, что эти ограничения будут действовать и действуют на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдет из нашей жизни и уйдет ли она вообще – на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить. Нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь», — ответил Песков на вопрос, придется ли теперь жить с QR-кодами.