Путин подписал закон о минимальном доходе должников

«Должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной платы или иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения», — говорится в законе. Для этого должник должен подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счета. Банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нем указанную сумму.