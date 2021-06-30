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Путин подписал закон о минимальном доходе должников

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении минимального дохода должников. Такой документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу 1 февраля 2022 г.

«Должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении заработной платы или иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения», — говорится в законе. Для этого должник должен подать соответствующее заявление о защите конкретного банковского счета. Банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нем указанную сумму.

Ограничение не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера.

На 2021 г. показатель минимального прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по России установлен на уровне 12 702 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных