Правительство расширило поддержку борьбы регионов с загрязнением воздуха

Регионы смогут получить средства на строительство и реконструкцию теплотрасс и систем горячего водоснабжения, а также газопроводов и распределительных сетей. Отмечается, что прежде такая поддержка оказывалась только на условиях софинансирования, теперь региональные мероприятия по снижению вредных выбросов могут полностью финансироваться за счёт федеральных средств.