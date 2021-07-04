Правительство расширило поддержку борьбы регионов с загрязнением воздуха
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня направлений, которые будут финансироваться в рамках федерального проекта «Чистый воздух» (входит в нацпроект «Экология»), сообщается на сайте правительства.
«Теперь регионы смогут получить субсидии не только на покупку более экологичных видов общественного транспорта, но и на строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры – троллейбусных линий, трамвайных путей и депо», — говорится в сообщении.
Регионы смогут получить средства на строительство и реконструкцию теплотрасс и систем горячего водоснабжения, а также газопроводов и распределительных сетей. Отмечается, что прежде такая поддержка оказывалась только на условиях софинансирования, теперь региональные мероприятия по снижению вредных выбросов могут полностью финансироваться за счёт федеральных средств.
В 2021 г. на эти цели будут дополнительно выделены свыше 1,8 млрд руб.