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Правительство расширило поддержку борьбы регионов с загрязнением воздуха

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня направлений, которые будут финансироваться в рамках федерального проекта «Чистый воздух» (входит в нацпроект «Экология»), сообщается на сайте правительства.

«Теперь регионы смогут получить субсидии не только на покупку более экологичных видов общественного транспорта, но и на строительство или ремонт необходимой для этого инфраструктуры – троллейбусных линий, трамвайных путей и депо», — говорится в сообщении.

Регионы смогут получить средства на строительство и реконструкцию теплотрасс и систем горячего водоснабжения, а также газопроводов и распределительных сетей. Отмечается, что прежде такая поддержка оказывалась только на условиях софинансирования, теперь региональные мероприятия по снижению вредных выбросов могут полностью финансироваться за счёт федеральных средств.

В 2021 г. на эти цели будут дополнительно выделены свыше 1,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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