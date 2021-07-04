В России за сутки выявили 25 142 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 25 142 человек, следует из статистики оперштаба на 4 июля. Умерли 663 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 585 799. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 137 262 человека.
Вчера, 3 июля, оперштаб сообщил о 24 439 новых случаях COVID-19. Умерли 697 человек. За сутки в России полностью выздоровели 15 484 человека. Общее число выздоровевших возросло до 5 610 941. Продолжают лечение 404 115 пациентов с COVID-19.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 7624 человек, выздоровели 5747 граждан, умерли 111 пациентов. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 387 775 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Подмосковье (+2696), Санкт-Петербург (+1784), Нижегородская (+432) и Воронежская (+359) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 183,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,97 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33,7 млн случаев, Индии (свыше 30,5 млн) и Бразилии (более 18,7 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., в гражданский оборот также поступила и однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».